Lure, France

En plein mouvement des retraités pour la défense de leur pouvoir d'achat, ce retraité de 70 ans avait manifestement trouvé le moyen d'arrondir ses fins de mois. Il a été interpellé jeudi matin. D'après les premiers éléments de l'enquête, le septuagénaire vendait ces grenouilles à une clientèle de particuliers.

Interpellé en possession de 300 grenouilles

Le braconnier présumé a été contrôlé dimanche en train de poser des nasses à grenouilles dans l'étang d'une réserve du secteur de Lure. A cet endroit l'homme avait pêché 50 amphibiens. Les gendarmes du groupement de Haute-Saône ont alors décidé de mettre en place une surveillance. Elle a permis de l'interpeller ce jeudi matin à son domicile en possession de 300 grenouilles.

Une grenouille vivante est vendue 30 centimes

Seuls les éleveurs de grenouilles sont autorisés à élever et prélever les grenouilles rousses et peuvent les commercialiser. Selon la gendarmerie, une grenouille vivante est vendue environ 30 centimes et une grenouille "décalottée" environ 60 centimes. Le retraité a été placé en garde à vue pour "destruction d'espèces protégées".

La saison de la grenouille vient de débuter en Bourgogne-Franche-Comté. Un million et demi de paires de cuisses devraient finir dans les assiettes, en compagnie de beurre, d'un peu d'ail et de persil.