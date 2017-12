Dienné, France

Ce soir, vous passerez peut-être le réveillon chez des amis, la famille ou au restaurant. Eux ont choisi une autre formule : fêter le Nouvel an dans un lieu insolite.

Le parc est spécialisé dans les logements insolites. Sur ses 52 hectares de terrain on trouve des activités dans la nature (accrobranches, balades en poney, etc.) mais surtout des cabanes dans les arbres, des roulottes, des maisons champignons ou en forme de poule ou de lapin.

Le site est très prisé en cette fin d'année. Il affiche complet. Pour avoir un logement insolite, il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. C'est ce qu'ont fait les membres de la famille Renaud. Ces Deux-Sévriens ont loué deux maisons de Farfadets, ces petites créatures fantastiques. Ils sont arrivés vendredi pour passer la Saint-Sylvestre dans des maisons sorties tout droit d'une légende.

La famille a déjà prévu de revenir l'année prochaine, si possible pour Noël et le 31 décembre.

Sortir de l'ordinaire

Le parc dispose d'un camping et d'un hôtel mais ce sont bien les logements insolites qui trouvent le plus rapidement preneur. "Tout ce qui est dans les arbres a beaucoup de succès, notamment le château et les manoirs qui ont une capacité d'accueil de 10 personnes, raconte Stéphanie Brunet, la directrice de l'organisation du parc. Ensuite, ce sont les maisons dans les branches et les maisons de farfadets où on peut accueillir 8 personnes. Avec le bois, il y a un côté très chaleureux sur ces périodes de fêtes de fin d'année et il y a tout le confort à l'intérieur."

Les 600 places ont été réservées rapidement. Pour Stéphanie Brunet, "les gens cherchent à sortir de l'ordinaire, avoir quelque chose de différent dans la nature et pouvoir se retrouver tous ensemble, en famille ou entre amis".