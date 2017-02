VIDEO - Un robot... poubelle testé en gare d'Orléans par la SNCF

La SNCF expérimente en ce moment un prototype de robot-poubelle intelligent : Baryl, c'est son nom, était en gare d'Orléans ce mercredi. A terme, il devrait être industrialisé et patrouiller dans 200 gares françaises.

"Si tu ne viens pas à la poubelle, la poubelle ira à toi !" La SNCF teste en ce moment un prototype de robot conçu par une start-up française. Mais pas n'importe quel robot, un robot-poubelle ! Une innovation destinée à sensibiliser les voyageurs, les inciter à ne pas jeter n'importe où leur mouchoir ou leur gobelet. Ce robot intelligent, nommé Baryl, s'est baladé en gare d'Orléans ce mercredi à la rencontre de son futur public.

Baryl ressemble à un drôle de chariot profilé, entre la botte de neige et la patte d'éléphant. Il déambule dans le hall, repère les voyageurs et s'arrête à leurs pieds, grâce à une batterie de capteurs et caméras. Les voyageurs l'ont déjà presque adopté : "Très pratique, génial (...). Sympa, ça fait plaisir aux enfants, ça évitera peut-être aux gens de mettre des papiers par terre", disent certains. D'autres sont plus sceptiques : "Ca peut être intéressant mais bon, dans les gares où il y a beaucoup de monde ça risque être compliqué quand même. C'est beaucoup plus 'gadget' qu'utile."

Une poubelle "innovante, intuitive et ludique"

La preuve : devant un quai, à l'arrivée d'un train, le robot se retrouve bloqué au milieu du flux de passagers, un peu encombrant... Encore quelques améliorations à apporter donc, mais avec ses lumières clignotantes et ses doux appels sonores, Baryl attire les curieux et leurs mouchoirs, surtout les enfants...

Rendre nos visiteurs en gare acteurs de la propreté"

Mission accomplie, se réjouit Laurence Glever, directrice des gares en région Centre Val de Loire : "L'objectif est de rendre nos visiteurs en gare acteurs de la propreté en attirant leur attention sur une poubelle à la fois innovante, intuitive avec un aspect ludique". Nos bonnes vieilles poubelles vont-elles pour autant disparaître ? Non, rassurez-vous,"mais c'est un objet qui est devenu très banalisé, donc à travers ce type de prototype on remet un peu en scène les poubelles".

Baryl, un robot-poubelle testé en gare d'Orléans le 22 février 2017. © Radio France - Clément Lacaton

A l'avenir, ce robot reconnaîtra les gestes des voyageurs, pour repérer ceux qui ont des choses à jeter. Il préviendra même les agents d'entretien par SMS quand sa poubelle de 20 litres est pleine...

Ce robot est attendu en gare de Tours le 27 février.