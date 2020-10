"Un rouleau de PQ offert pour chaque commande", l'offre spécial confinement d'un restaurateur à Trouville

Jeremiah Quesnel, gérant du restaurant Les Affiches de Trouville, a l'habitude de plaisanter sur sa page Facebook, mais son dernier post a particulièrement été "liké" par les internautes.

Ce restaurateur basé à Trouville-sur-Mer, a décidé de rire de l'actualité.

"En faisant mes courses pour le restaurant, j'ai vu qu'il n'y avait plus de papier-toilette. Je ne sais pas pourquoi cela se produit à chaque confinement, mais en préparant mes ardoises, j'ai voulu en rire et offrir un rouleau à chaque client qui commande à emporter", explique Jeremiah Quesnel.

"On n'a pas le choix, on doit fermer, s'adapter. Donc, en cette période, j'ai décidé d'en rigoler. Et je vais vraiment offrir un rouleau de papier-toilette aux clients car j'ai un sacré stock, on les achète en grande quantité", sourit le restaurateur.

L'initiative a fait rire de nombreux internautes.

"Courage, super l'idée !", "C'est bon pour le moral" ou encore "Excellent" peut-on lire en commentaire.