Un Saintais retrouve sa valise deux mois après avoir décollé de Nantes

Air France perd sa valise et ne la lui renvoie que deux mois plus tard. C’est la mauvaise expérience qu’a vécue Pierre Dietz, un habitant de Saintes. Parti début août pour des vacances en Croatie depuis l'aéroport de Nantes, sa valise n’arrivera jamais à destination. Aujourd'hui encore, il attend des excuses.

ⓘ Publicité

Tout commence début août. Pierre, un habitant de Saintes, décolle avec sa femme depuis l'aéroport de Nantes. Direction Split, en Croatie. Tout va bien jusqu'à ce que l'équipage leur demande de se séparer de leurs valises cabines. "Ils nous ont obligé à les mettre en soute parce que l'avion était trop plein. Ma femme a refusé ”, raconte celui qui est par ailleurs élu d’opposition à la mairie de Saintes.

La valise deux pierre est enfin arrivée à destination à Saintes, en Octobre. © Radio France

Il ne veut pas faire de vagues et donne sa valise pour qu’elle soit déposée en soute. Il atterrit à Amsterdam, où le couple fait escale avant de monter dans un second avion pour Split. Sauf qu’à l'arrivée : aucune trace de la valise. “J'ai passé quinze jours en short, avec un seul tee-shirt.__ Mais finalement, je m'y suis fait”, plaisante-t-il.

Le temps passe. Pierre rentre en France et un beau jour d'automne, un livreur toque à sa porte. "La valise est arrivée par miracle à la maison !”. Et si lui pensait avoir beaucoup voyagé, ce n'était rien comparé à sa valise. “J'ai regardé tous les bordereaux : elle est revenue à Nantes, puis de Nantes, elle est repartie à Split__. Puis elle est revenue à Paris. De Paris, elle a pris la direction de Bordeaux__, avant de finalement retourner à Nantes."

Depuis Nantes, est sera finalement rapatrié à Saintes en voiture par un transporteur privé. Et ce n’est pas fini. Même à Saintes, le colis va continuer à se perdre à cause d’une erreur dans l’adresse de Pierre. L’aéroport de Split avait mal orthographié le nom de sa rue.

En deux mois, Pierre a essayé à de nombreuses reprises de contacter Air France. Impossible. Il tombera systématiquement sur le répondeur. “Je n'ai eu aucune explication et surtout aucune excuse de la part”, regrette ce Saintais, qui ne remettra plus jamais sa valise en soute en cas de vol avec escale. Une histoire qui fait écho aux 35 000 bagages perdus cet été à l'aéroport de Gaulle à cause de la grève des salariés d'une panne informatique.