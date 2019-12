Un salon de thé à chats s'ouvre à Pulnoy, près de Nancy

Nancy, France

Dans le salon de thé « Aux animaux chats l’heureux », les félins sont les rois. Certains se faufilent entre les jambes des clients, pour leur arracher une caresse. D’autres font les timides, préférant faire une petite sieste dans une de leurs cachettes favorites. L’établissement a ouvert depuis quelques heures, vendredi, mais les enfants s’amusent déjà avec Pixel, l’un des chats des propriétaires. « Je ne peux pas en avoir, j’habite en appartement, donc je voulais vraiment venir aujourd’hui les caresser », avoue Lenny, gêné devant le sourire de sa maman.

« Je ne peux pas avoir de chats à la maison, alors je viens ici les caresser » Lenny

Installé dans la zone commerciale de Pulnoy, le salon de thé est aussi destiné aux salariés des entreprises voisines. Au menu : plats végétariens, pâtisseries gourmandes et boissons de toutes sortes. « L’idée est de proposer un espace de détente à l’heure du déjeuner, s’extraire une heure ou deux du travail », précise Emmanuelle Kahn, co-gérante, un de ses chats dans les bras.

Passionnés d’animaux, Emmanuelle Kahn et Victor Leheu ont décidé d’ouvrir cet établissement insolite après avoir visité un lieu similaire à Strasbourg. L’un a travaillé dans la restauration, l’autre vient du domaine animalier, ils ont allié leurs compétences pour proposer un concept original.

Trouver une nouvelle famille pour des chats abandonnés

Les clients pourront également y faire une bonne action. En partenariat avec l’association Chats Sans Famille de Remiremont, une dizaine de chats abandonnés pourront trouver refuge dans le salon de thé, avant d’y rencontrer leur future famille. « On est un peu comme une famille d’accueil, sourit la propriétaire. Le but c’est que les clients voient les chats, et s’ils ont un coup de cœur, qu’ils les adoptent. Comme on dit, c’est le chat qui choisit son maître ! »

Angélique et Théo ont joué avec Pixel, l'un des chats du salon de thé. © Radio France - Lise Roos-Weil

Installé devant son verre terminé, Romain est justement venu au salon de thé avec ses enfants et leurs cousins pour adopter un nouveau compagnon, après le décès de son animal de compagnie un mois plus tôt. « Le concept de _mettre en avant des chats qui ont une vie difficile, et leur permettre d’avoir un nouveau toit, une nouvelle famille et de l’amour_, ça me plait beaucoup. »

Bientôt des lapins, des poissons et des oiseaux

Dans les prochaines semaines, les chats seront rejoints par des lapins, des poissons et même des oiseaux. Chacun aura son espace, et les clients pourront déambuler à la rencontre des différents animaux.

Les premiers chats ont déjà ravi Angélique, qui adresse du bout des doigts un dernier au revoir à Pixel, de l’autre de côté de la vitre.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook du salon de thé.