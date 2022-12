Un salon de coiffure à Courcité dans le nord-Mayenne croule sous les colis à quelques jours de Noël

Le salon de coiffure Alter Ego à Courcité dans le nord-Mayenne croule sous les colis à quelques jours de Noël. Mis à part un autre point Mondial Relay à Villaines-la-Juhel, il y a pas d'autres sites où venir chercher ses paquets à des kilomètres. Environ 90 colis arrivent chaque jour dans la boutique et c'est un vrai casse-tête pour les ranger.

Il y en a partout dans l'arrière boutique, sur des étagères, au sol, derrière le comptoir. À chaque passage du livreur, c'est un gros travail qui débute pour Mélanie Lebreton. "On va avoir aujourd'hui deux gros sacs et 23 colis en vrac à côté. En plus de ce qu'on a, il va falloir tout enregistrer. Il va falloir que ça rentre. On trouve toujours de la place et des fois ça empiète dans le salon, malheureusement."

Plusieurs dizaines de colis arrivent chaque jour © Radio France - Marcellin Robine

Pour éviter d'être encore un peu plus submergé, le salon de coiffure a fait un post sur les réseaux sociaux pour demander à ses clients de venir vite chercher leur colis. L'activité prend du temps, mais ce point Mondial relaiy est essentiel pour le commerce car il attire des clients.

"En zone rurale, on a beau faire de la publicité, ce n'est pas pour autant que les gens vont venir chez vous, explique la fondatrice du salon Nelly Gilbert, le fait de générer le passage et de venir chercher un colis permet justement aux gens de rentrer dans la boutique et de ce fait, s'ils s'y sentent bien, si l'accueil est bon, ça donne toujours envie de revenir et ça crée de nouveaux clients."

Un projet d'agrandissement du salon est en réflexion. Si les travaux aboutissent, il y aura bien une vraie grande pièce dédiée aux colis.