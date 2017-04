Un sanglier dans la cour d’école de Laneuveville-devant-Nancy

Grosse surprise pour les élèves de l’école primaire de Laneuveville-devant-Nancy ce lundi matin, un sanglier était enfermé dans la cour de l’établissement. Les pompiers et la police municipale ont utilisé des fléchettes hypodermiques pour l’endormir et le sortir de son piège.

« Il ne finira pas sur un barbecue car avec les produits qu’on lui a injecté, la viande n’est certainement pas consommable » Serge Bouly, le maire de Laneuveville-devant-Nancy préfère en sourire mais lorsqu’il a été alerté, il a aussitôt demandé que les enfants soient confinés dans leur classe. « L’animal pesait entre 50 et 60 kilos, il a sans doute été chassé par les riverains avant de se retrouver piégé dans cette cour d’école. Très rapidement, les pompiers, la police municipale et moi-même avons été prévenu. Nous nous sommes rendus sur place et nous avons réussi à contenir l’animal dans cet espace. Puisqu’il était hors de question pour nous d’utiliser une arme à feu pour tuer la bête, les pompiers ont opté pour l’endormissement. Il a fallu tout de même quatre fléchettes avant que l’animal s’effondre. Ensuite, il n’y avait plus qu’à lui ficeler les pattes pour l’emmener et le relâcher dans son milieu naturel »