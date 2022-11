Un sanglier secouru par les pompiers à Aix-les-Bains

Une intervention pas banale pour les pompiers de Savoie ce vendredi matin. Ils ont été appelés un peu avant 8 heures et demi pour un sanglier qui était tombé dans un des bassins de la station d'épuration d'Aix les-Bains. Des plongeurs et des spécialistes animaliers se sont rendus sur place. Ils ont finalement réussi à sortir l'animal du bassin et l'ont ensuite relâché.

