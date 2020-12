Un saphir de 31 carats mis aux enchères à Montpellier

La bague, vendue aux enchères à l'Hôtel des ventes de Montpellier, ce samedi 12 décembre 2020, est un bijou exceptionnel. Sa monture en platine date de la fin du XIXe siècle. Et surtout, elle est surmontée d'un saphir d'une taille impressionnante de 31 carats.

Une pierre qui n'a pas été modifiée par l'homme

La taille de la pierre n'est pas la seule caractéristique qui la rend particulièrement rare. "En général, les saphirs de Ceylan sont d'un bleu léger, note Françoise Serru, gemmologue et experte de la salle des ventes de Montpellier. Là, le bleu est intense, profond, et homogène sur l'ensemble de la pierre. Et cette couleur est naturelle, ce n'est pas le résultat d'un processus thermique. L'homme n'a fait que tailler la pierre, mais il ne l'a pas modifiée."

Dans des ventes publiques, c'est la première fois que je vois une pierre de cette taille-là - Françoise Serru, Gemmologue et experte de l'Hôtel des ventes de Montpellier. Copier

La pierre est montée sur une monture en platine. "Outre la taille du saphir, la monture est prestigieuse, soulève Jean-Christophe Giuseppe, commissaire-priseur de l'Hôtel des ventes de Montpellier. Elle nous permet d'ailleurs de déterminer que le bijou date de l'époque victorienne." Elle appartenait à une certaine Wendela Boreel, née en 1895 et morte 100 ans plus tard. "C'était une peintre et une aquarelliste franco-hollandaise prestigieuse, raconte Françoise Serru. Elle avait légué ce bijou à son fils, qui vivait près de Montpellier et qui vient de mourir."

La bague est estimée entre 30.000 et 40.000 euros, mais les professionnels s'attendent à qu'elle soit vendue au moins le double. Des acheteurs du monde entier sont intéressés, de la France à l'Inde en passant par l'Angleterre. "Avec le Covid-19, le marché du luxe est moins dynamique, observe Jean-Christophe Giuseppe. Mais j'espère que ce saphir ne sera pas impacté par la crise."