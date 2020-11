Un sapin d'Anould choisi pour trôner sur la place Stanislas à Nancy

Nom : Abies Alba ou "pectiné des Vosges". Âge : environ 70 ans. Taille : 30 mètres de haut. Le sapin de Noël qui trônera place Stanislas à Nancy pour les fêtes de fin d'année sera coupé ce mercredi chez un particulier des Vosges. "J'ai entendu sur France Bleu Lorraine que les parcs et jardins de Nancy recherchaient un sapin, un pectiné des Vosges; j'en avais un dans le parc, il ne me gênait pas mais je me suis dit que ça pouvait faire des heureux", raconte Gérard Etienne, un habitant d'Anould dans le massif vosgien. Les équipes de la ville, venues admirer le spécimen, ont immédiatement été convaincues et tout s'est ensuite fait très rapidement, raconte le fier propriétaire.

Je suis content de l'offrir"

Depuis plusieurs jours déjà, les techniciens nancéiens s'activent dans son jardin. Il faut attacher les branches, préparer le septuagénaire pour son voyage jusqu'au cœur de la cité ducale. Une perspective qui enchante son propriétaire : "Je suis content de faire plaisir par les temps qui courent, ça va peut-être faire briller quelques yeux de jeunes et de moins jeunes".