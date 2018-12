Un sarcophage de l'époque médiévale découvert à la cathédrale de Bayeux

La cathédrale de Bayeux, actuellement en travaux pour être plus accessible, recouvre visiblement de nombreux secrets. Un sarcophage scellé a été découvert à plus de deux mètres de profondeur. C'est une découverte inédite dans la région.

Bayeux, France

Depuis le mois d'octobre, la cathédrale de Bayeux est en travaux de mise en accessibilité à tous les publics. Comme le prévoit la réglementation, l'installation de la plateforme élévatrice devait se faire avec des investigations archéologiques. Les fouilles ont permis de mettre au jour des vestiges du Moyen-Age dont un sarcophage contenant des ossements.

A l'intérieur, c'est une sorte de bande-dessinée

Ce qui est exceptionnel dans cette découverte, ce sont les inscriptions dans le sarcophage, restées intactes. A plus de deux mètres de profondeur, l'intérieur du sarcophage est entièrement recouvert de graffitis qui racontent une histoire. Reste maintenant à savoir quelle histoire. Selon les archéologues, il y a deux séries de graffitis, qui pourraient correspondre à deux périodes différentes. Dans la cuve, on peut voir des boucliers, des lances, des étoiles et même des inscriptions médiévales qui pourraient désigner un ou plusieurs destinataires du sarcophage.

Graffitis à l'intérieur du sarcophage - La Fabrique des Patrimoines

Un sarcophage datant du VIIIe ou XIe siècle

Selon Cécile De Séréville, chercheuse au CNRS et au CRHAM de Caen : "cela arrive souvent que ce genre de sarcophage soit utiliser plusieurs fois. Ainsi, à l'intérieur nous avons retrouvé les ossements de deux sujets : un squelette de femme relativement complet et un deuxième moins bien conservé dont le sexe est indéterminé." Des prélèvements d'ADN sur les dents et les os ont été effectué afin d'en savoir plus sur ces deux sujets.

Les ossements de deux sujets découverts dans le sarcophage - La Fabrique des Patrimoines

Les recherches vont prendre plusieurs mois

D'ici quelques semaines, le sarcophage va être déplacé afin de pouvoir continuer les travaux. Les résultats des prélèvement ADN seront connus dans quelques mois. En attendant, les chercheurs vont maintenant se pencher sur les graffitis à l'intérieur du sarcophage afin de le dater. Les travaux devaient être livrés à Noël, ils sont retardés par cette découverte inédite. Quant au sarcophage, il sera visible dans la cathédrale courant 2019.