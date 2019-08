Un sarcophage du VIIème siècle découvert à Cahors

Cahors, France

Un sarcophage mérovingien a été découvert à Cahors. "Une découverte inédite", précise le département du Lot qui a "réalisé un diagnostic d’archéologie préventive grâce à sa cellule d’archéologues."

Une découverte sur le terrain près du futur cinéma

Le sarcophage a été découvert au printemps dernier, sur un terrain appartenant au département du Lot, près du futur cinéma de la ville. "Pour la connaissance du passé du Lot et de Cahors, c’est une découverte importante : la période mérovingienne est mal connue".

Cette découverte est exceptionnelle car le sarcophage a été retrouvé dans un ensemble de strates de sols, d'ossements, de céramiques. Cette époque, celle du roi Dagobert, est mystérieuse à Cahors et à l'échelle européenne, même. On pourrait croire que ce sont des sols romains, mais ce sont des mérovingiens avec 200 ans de plus. — Laurent Guyard, responsable de la cellule archéologique du Département

L’INRAP et le service régional d’archéologie d’Occitanie ont été mobilisés pour les fouilles dans la foulée. Celles-ci ont débuté le 22 juillet dernier. Le sarcophage a été dégagé, de nombreux vestiges mérovingiens ont été recueillis. "À partir du 13 août, les spécialistes de l’INRAP, et plus particulièrement des anthropologues, ont procédé à une fouille de l’intérieur de la sépulture. La femme était âgée et avait des problèmes de santé et d’arthrose. Une datation sera faite au radio carbone pour dater la sépulture", précise le département. Il ne s'agissait pas forcément d'une femme issue de la noblesse mais en tous cas de quelqu'un qui a fait l'objet d'un culte, d'une vénération pendant des siècles.

Les sépultures en sarcophage étaient très rares à l'époque. D'habitude ce sont des coffres de bois ou de tuile. Là, pour la première fois, le sarcophage est scellé avec une bande de mortier qui a assuré l'étanchéité de la sépulture et la conservation des restes. — Jean-Luc Boudartchouk, directeur adjoint INRAP Midi Pyrénées.

Le sarcophage ira au musée de la ville

Le sarcophage va ensuite rejoindre les collections du musée Henri-Martin à Cahors suite à un accord entre le Département et la Ville de Cahors. Des études seront poursuivies en laboratoire par l’INRAP. Les chantiers en cours autour du Conseil Départemental du Lot ne seront pas du tout impactés.