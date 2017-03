Un Sarthois a creusé un skatepark... dans une cave à vin

Un skatepark creusé dans une cave à vin ! C'est ce qu'a réalisé un jeune sarthois chez lui près de Marçon, dans le sud-Sarthe. Jo Dézecot inaugure cette minuscule structure de 4 mètres sur 12 samedi. Le trentenaire est un adepte du DIY, le do it yourself, une tendance de fonds dans le skateboard.

La piste bleu, le bowl, les bruits des roues sur le béton : pas de doute, c'est bien un skatepark. Mais les skaters peuvent aussi faire leur figure en s'appuyant aux murs ou au plafond, car le spot de Jo Dézécot, un sarthois d'une trentaine d'année, est construit... dans une ancienne cave à vin. Le passionné - il a passé la moité de sa vie à skater - inaugure la structure située près de Marçon dans le sud de la Sarthe, samedi. La marque de baskets Van's qui a financé en partie le chantier y a tourné une vidéo :