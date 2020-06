Un sarthois fabrique une canne à champignons pendant le confinement

En temps normal, Bruno Lecomte fabrique des pièces en alu pour l'industrie à Clermont-Créans. Avec le confinement, il n'avait plus de commande et il s'est mis à fabriquer une canne à champignons, un projet qu'il avait depuis plus d'un an.

Les différents éléments de la canne à champignons © Radio France - Christelle Caillot

Une canne à champignons, multi-fonctions

"En fait, ça fait un peu plus d'un an que j'avais l'idée de faire cet objet" nous dit Bruno Lecomte, le fabricant de la canne à champignons. "Et c'est le confinement qui m'a décidé. Avec la crise sanitaire, mes commandes avec mes clients dans l'industrie ont cessé et je me suis lancé dans le prototype de la canne puis dans la fabrication".

La boussole en forme de cèpe sur le haut de la canne à champignons © Radio France - Christelle Caillot

C'est une canne tout en un"

"Elle est équipée, d'une boussole, d'un couteau et d'une brosse pour nettoyer les champignons et d'un sifflet de survie" poursuit Bruno Lecomte. "Tous ces ustensiles sont dans la canne, parce que je me suis aperçu que tous les gens qui vont en forêt ont peur de se perdre d'où l'idée de la boussole et du sifflet. Du coup, la personne qui part en forêt avec la canne a tous les ustensiles qu'il faut pour pouvoir ramasser les champignons".

550 grammes et un mètre 10 de hauteur

"La canne à champignons est réalisée quasiment entièrement en aluminium avec seulement quelques petites parties en inox. Elle est creuse donc, très légère : seulement 550 grammes. Mon rêve : me balader en forêt et voir des personnes qui utilisent ma canne à champignons. Pour le moment, il y a seulement une quinzaine d'exemplaires mais on est prêt pour en faire plus. Ce qui fait plaisir, c'est d'en entendre parler.

La canne à champignons fiche technique