Un Sarthois participe au championnat d'Europe des légumes géants

Le maraîcher sarthois Mehdi Daho se rend ce dimanche en Allemagne avec son potiron de près de 900kg. Il espère remporter le championnat d'Europe des légumes géants et prouver qu'on peut réaliser cette performance avec une culture 100% bio.

Mehdi Daho est joueur! Une semaine après avoir remporté le championnat de France du plus gros légume avec un potiron orange de près de 900kg, le maraîcher sarthois poursuit la compétition près de Stuttgart, en Allemagne, ce dimanche 10 octobre. Cet habitant de Spay présente un autre spécimen, blanc celui-ci, en espérant remporter le titre de champion d'Europe. "Ce potiron est au moins aussi gros que le précédent. Mais il est plus dense. Il sera certainement plus lourd", avance le passionné qui n'a pas pesé son légume avant de partir.

Cinq mètres de circonférence

Les dimensions de ce potiron géant sont impressionnantes : "plus de trois mètres de largeur et presque cinq mètres de circonférence", annonce Mehdi Daho. "Il peut nous faire une bonne surprise", s'enthousiasme le maraîcher, même si le champion du monde, un Italien, sera présent au concours avec un spécimen de plus d'une tonne. "C'est du très haut niveau!", sourit le maraicher sarthois.

100% bio

Cultiver de tels légumes n'est pas à la portée de tout le monde, rappelle Mehdi Daho. "Les graines sont sélectionnées entre passionnés de légumes géants dans le monde entier. Ce ne sont pas des graines que l'on trouve facilement dans le commerce. Nous améliorons en permanence la génétique en faisant des croisements afin de battre des records", explique le Sarthois qui met un point d'honneur à n'utiliser que des apports biologiques dans ses cultures (compost, sang d'animal, bactéries...)

ARCHIVE : Mehdi Daho, cultivateur de légumes géants

"Avec des méthodes naturelles, les légumes poussent plus longtemps", détaille-t-il. "Par exemple un potiron classique grandit 80 jours. Celui que j'emmène en Allemagne a poussé 111 jours". Mehdi Daho est un passionné militant ."Je veux prouver que l'on peut faire des légumes géants et bons avec des apports biologiques", explique-t-il.