Un Sarthois remporte 12 millions d'euros au loto !

Il va pouvoir se payer de belles vacances. Un Sarthois a remporté ce mercredi 7 juillet 2021 le jackpot du loto. Le tirage a été effectué hier soir et ce joueur est le seul à avoir trouvé la combinaison des 6 bons numéros. Il va donc empocher 12 millions d'euros. C'est le 4e plus gros gain de l'année en France mais aussi le 4e plus gros gain de l'histoire du loto en Sarthe, soit depuis 45 ans, comme le révèle le site Tirage gagnant. Pour rappel, le record dans le département pour un jeu de tirage, c'est 42 millions d'euros, somme qui avait été remportée au Lude en 2010 à l'euro million.

On ignore pour l'instant qui est l'heureux gagnant. On ne sait pas non plus où a été validée la grille. Pensez donc bien à vérifier si vous avez fait un loto car c'est peut être vous. Il fallait jouer le 8, le 18, le 37, le 44, le 46 et le 2 en numéro chance.