Un savoir-faire lorrain, prisé en haute couture, à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel

L'inscription des savoir-faire du point de Lunéville et de la broderie perlée et pailletée à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel officialisée ce vendredi 10 janvier à la sous-préfecture de Lunéville. Le résultat de mois de recherches historiques.

C'est un savoir-faire lorrain oublié pendant des années qui est aujourd'hui valorisé. Ce vendredi 10 janvier s'est organisée en sous-préfecture de Lunéville, une cérémonie d'officialisation de l'inscription des savoir-faire du point de Lunéville et de la broderie perlée et pailletée à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel.

Dans les années 20, explique Daniel Remy, membre de l'observatoire des broderies de Lunéville, 20 à 25.000 brodeuses exerçaient chez elles dans toute la région Lorraine. La broderie était l'activité économique principale de la ville de Meurthe-et-Moselle. Le point de Lunéville est né vers 1810, il a commencé à décliner à la fin du siècle, pour disparaitre à la fin de la II ème Guerre Mondiale, explique encore Daniel Remy.

Un savoir-faire prisé dans la haute couture et le costume de spectacles

La broderie perlée et pailletée trouve son origine dans ce point de Lunéville. Une technique aujourd'hui enseignée au conservatoire des broderies au château de Lunéville, ouvert il y a plus de vingt ans, et utilisée, valorisée, dans la haute couture et les costumes de spectacles. Cette mise en lumière aujourd'hui a été possible grâce à plusieurs mois de recherches historiques.

Le programme de sauvegarde du patrimoine immatériel culturel de l'Unesco compte plus de 400 biens culturels sans sa liste, explique dans un communiqué la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy.

Le conservatoire de la broderie de Lunéville propose régulièrement des formations © Radio France - Thierry Colin