Un Savoyard fait des millions de vues sur TikTok en débouchant des bouteilles de vin

Dans la série "Nos régions ont du talent", je demande la Savoie. Sur le réseau social TikTok, un savoyard a développé son art. Il s'appelle DJ Matafan et il fait de la musique en débouchant des bouteilles de vin. Sur les réseaux, c'est un carton : DJ Matafan cumule des millions de vues. Son titre le plus connu, c'est "Despacito" de Luis Fonsi, avec presque sept millions de vues.

Ce Savoyard s'était notamment fait connaître pendant le premier confinement avec une chanson sur le coronavirus et aujourd'hui, un an plus tard, il compte plus de 700.000 abonnés sur TikTok. D'autres utilisateurs l'ont même imité, comme Jimmy Rizzle qui reprend la Marseillaise en crachant des balles de ping-pong. Certes, on a perdu les Daft Punk, mais on a trouvé la relève. Fin décembre, DJ Matafan a même sorti son premier album, "Savoie Vindieu"