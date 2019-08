Un Savoyard va gravir l'Everest à vélo !

L'Everest à vélo et en Savoie...Vous n'y croyez pas ? Sébastien Cogne, 35 ans, s'est lancé le défi fou de "l'Everesting" ce samedi. Le cycliste va parcourir les 8.848 mètres de dénivelé de l'Everest en faisant des allers-retours entre la commune de Saint-Baldoph et le col du Granier.

Saint-Baldoph, France

"Parfois, je me demande pourquoi je me lance des défis mais j'ai toujours besoin de ça", concède Sébastien Cogne. Le cycliste, originaire de Saint-Baldoph en Savoie est fin prêt à parcourir les 8.848 mètres de dénivelé de l'Everest à vélo. Vous avez bien lu. À vélo.

Il part ce samedi à 14h de la salle des fêtes de Saint-Baldoph avec son deux-roues, il ira jusqu'au col du Granier, une route de près de douze kilomètres pour huit-cents mètres de dénivelé positif tout pile. Le cycliste va monter le col puis le redescendre, sans s'arrêter jusqu'à atteindre les 8.848 mètres de l'Everest.

"Le Granier fait presque partie de la famille" - Sébastien Cogne, cycliste de l'extrême

C'est ce qu'on appelle l'Everesting, une pratique redevenue à la mode depuis quelques années, "j'ai connu ce défi il y a trente ans par des collègues et ça me semblait difficilement réalisable mais de voir mon fils le faire, ça me rend très fier" confie Serge Cogne, le père de Sébastien, "on a été vacciné par des rayons de vélos, mon père en faisait, moi, j'était limite de passer professionnel à l'époque de Vincent Lavenu et mes garçons en ont fait, ça reste notre sport dans la famille."

Sébastien compte boucler son défi en moins de vingt heures © Radio France - Sarah Gilmant

Le cycliste de 35 ans est obligé de prendre la même route pour valider son défi, sa trace GPS est envoyée sur un site internet et il a l'interdiction de dormir pour réussir le challenge ! Sébastien Cogne veut aller plus loin avec un défi dans le défi et va tenter de dépasser les 10.000 mètres de dénivelé.

La vue du Granier depuis la maison où a grandit Sébastien Cogne à Saint-Baldoph en Savoie © Radio France - Sarah Gilmant

Le cycliste espère grimper l'Everest en moins de vingt heures. Il prévoit une arrivée dimanche aux alentours de 10h après une après-midi et une nuit à pédaler et donc au moins 8.848 mètres de dénivelé et près de 300 kilomètres parcourus.

Un défi personnel et solidaire

Sébastien Cogne ne pédale pas uniquement pour la performance sportive. Grâce à son Everesting, il collecte des fonds pour l'association Instantanez, une troupe de clowns professionnels des Pays de Savoie qui vient à la rencontre des enfants hospitalisés. Sébastien Cogne grimpait le col du Granier dans sa jeunesse, des souvenirs heureux pour lui : "ça me touche de voir des enfants qui ne peuvent pas avoir la même passion que nous, qui ne peuvent pas être dehors ou qui sont bloqués par la maladie. S'il existe des gens qui peuvent leur apporter un peu de bonheur, je trouve ça assez beau."

"Ça me touche ces écritures sur la route du col du Granier et ce sera précieux dans les moments difficiles" confie Sébastien Cogne © Radio France - Sarah Gilmant

Le cycliste a même lancé une cagnotte en ligne pour soutenir l'association. Entre les dons sur internet, les chèques et les cadeaux, il a déjà récolté près de mille euros.

Pour faire un don à l'association Instantanez : https://les-instantanez.fr/nous-soutenir/je-fais-un-don-en-ligne/