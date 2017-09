Un sceau impérial chinois exceptionnel en vente à Toulouse

Une vente aux enchères exceptionnelle a lieu à Toulouse ce samedi : un sceau impérial chinois du XVIIIème siècle va être mis en vente. Estimé à plus de 500.000 euros, il pourrait être vendu pour une somme bien plus importante.

C'est un petit cachet en stéatite beige, finement gravé de dessins sur plusieurs faces, et qui servait à l'empereur Quianlong pour signer ses courriers personnels et ses peintures. Valeur estimée : entre 500 000 et 600 000 euros. Il est mis à prix 100 000 euros, mais les prix devraient grimper très rapidement. De nombreux acheteurs chinois sont attendus, via internet.

Chaque face du sceau, qui évoque une montagne, est finement gravée avec un dessin qui représente un paysage © Radio France - Nolwenn Quioc

Trouvé par surprise dans une maison toulousaine

La découverte de ce sceau tient un peu du miracle : c'est lors d'une banale expertise dans une maison toulousaine que Jérôme de Colonges l'a repéré. "On a trouvé de l'argenterie, des miniatures, de la porcelaine, et puis en fin d'expertise est arrivé ce cachet chinois qui m'a immédiatement bouleversé".

Le commissaire priseur reconnait là un objet datant du XVIIIème siècle. mais il faudra attendre l'expertise pour prendre la mesure de sa valeur. Il s'agit en fait d'un sceau ayant appartenu à l'un des plus grands empereurs chinois, Qianlong. "C'est un honneur de toucher ce sceau, explique Wei Wang, qui a participé à l'étude de l'objet. C'était un des plus grands hommes d'état qu'ait connu la Chine, et il avait en plus beaucoup de goût pour l'art, la peinture, la poésie, c'était un grand collectionneur. J'ai l'impression de toucher l'histoire".

Ecoutez le reportage sur la découverte de ce sceau impérial chinois Copier

Un souvenir de voyage du début du XXème siècle

Comment cet objet si précieux s'est-il retrouvé à Toulouse ? D'après les premières indications des propriétaires de la maison où il a été retrouvé, c'est un ancêtre, militaire, qui aurait ramené l'objet d'un voyage en Chine, avec de nombreux autres souvenirs, sans doute vers 1900. Depuis, il dormait dans un placard, sans que personne ne connaisse sa valeur. "'C'est sans doute ce qui a permis de le préserver, précise Jérôme de Colonges. Quand on a chez soi un objet de valeur, on ne sait pas quoi en faire, on veut le revendre, et souvent il disparaît de la famille".

La matrice du sceau, qui sert à imprimé, porte quatre caractères qui signifient "Ecrit du pinceau de Quianlong" © Radio France - Nolwenn Quioc

Le Sceau de l'Empereur Qianlong est mis en vente ce samedi à midi, à la salle des ventes Primardeco à Toulouse (14, rue du Rempart St Etienne). Et si vous n'avez pas le budget pour acheter ce sceau, d'autres objets originaires d'Asie sont aussi mis en vente, à des prix moins élevés.