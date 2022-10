Un sceau impérial vietnamien estimé entre deux et trois millions d'euros vendu aux enchers chez Drouot lundi

Rare sceau en or Kim bảo tỷ (金寶璽) de l’Empereur Minh Mang (1791-1841).

L'ambassade du Vietnam a cherché à récupérer ce trésor impérial. Un sceau impérial vietnamien en or représentant un dragon et datant de 1823, est mis en vente aux enchères chez Drouot dans le IXe arrondissement de Paris ce lundi 31 octobre. Haut d'une dizaine de centimètres et pesant dix kilos, il pourrait être vendu deux à trois millions d'euros.

ⓘ Publicité

Façonné pour l'empereur Minh Mang, le sceau aurait été ramené en France par Bao Dai, fils unique de l'empereur Khai Dinh, fervent défenseur de l'indépendance, qui abdiqua, malgré lui, le 25 août 1945. Il remit alors les symboles de sa souveraineté, le sceau et l'épée d'or, à une délégation viêt-minh, alors que l'Indochine française se trouvait en plein chaos.

L'ambassade du Vietnam intéressée

Le sceau constitue le lot 101 de la vente "Art du Vietnam" sous le marteau de l'étude Millon. "L'ambassade du Vitenam s'y intéresse de très près, précise l'étude. Elle nous a demandé un rendez-vous. Impossible de laisser échapper un trésor même sil porte les stigmates de la colonisation française et la chute de Diên Biên Phu". Mais Millot l'affirme "Nous le vendons aux enchères car nous avons tous les papiers en bonne et due forme".

Certes, l'objet est unique et c'est une première pour le pays. Mais l'empire du Vietnam n'est pas celui de Chine qui déchaîne la folie. En 2016, un cachet impérial datant de l'époque de l'empereur Qialong (1735-1795) s'est envolé à 21 millions d'euros. En 2021, un sceau de jade blanc impérial de la dynastie Qing (1644-1911) est monté jusqu'à 15 millions d'euros.