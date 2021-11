Un SDF allemand parcourt la France à vélo et fait escale à Cherbourg

Dieter est un marginal allemand. Cet homme de 67 ans revendique sa liberté et a décidé de découvrir la France à vélo. Un vidéaste professionnel l'a rencontré par hasard à Cherbourg. Cela donne un portrait de 6 minutes en noir et blanc qui fait le buzz dans le Cotentin.

Dieter était il y a quelques jours en escale dans le Cotentin depuis quelques jours.

Cet allemand sillonne le territoire sur son vélo avec une remorque de 80 kilos. Ce retraité de 67 ans est parti d'Allemagne il y a deux ans et a déjà parcouru quelques 2 000 kilomètres.

Dieter a choisi la liberté des routes pour découvrir notre pays et surtout son littoral.

Sans véritable but, cet ancien cariste qui a travaillé une vingtaine d'années à Paris, roule parfois jusqu'à 40 kilomètres par jour. Il s'arrête un ou plusieurs jours dans des campements de fortune. "Je peux vraiment vivre libre" explique Dieter.

Le producteur de vidéos cherbourgeois Olivier le Saux l'a rencontré par hasard lors d'un tournage à Cherbourg il y a quelques jours. Dieter avait installé son campement dans un hangar désaffecté.

C'est un sacré monsieur qui est venu vers nous pour nous raconter son périple, raconte Olivier Le Saux

Le SDF est allé à la rencontre du vidéaste et très vite, ce retraité allemand a accepté de se confier.

Cela donne un portrait en noir et blanc de 6 minutes.

Dieter parcourt la France avec son vélo et sa remorque de 80 kilos - Olivier Le Saux

Une cigarette dans une main et une canette de bière dans l'autre, Dieter se confie sur son choix de vie et parle de ses rencontres. "Les gens me demandent pourquoi je n'ai pas de vélo électrique. Alors je réponds, c'est très simple, c'est moi le moteur et ça c'est l'essence". Il montre dans sa main sa canette de bière.

Parfois, le SDF loge dans les centres d'hébergement quand les conditions météos sont trop difficiles ou qu'il a besoin de prendre une douche.

Dieter compte descendre jusqu'au Pays Basque puis prendre la direction de Montpellier. Et peu importe le temps qu'il lui faudra. "J'adore ma liberté. C'est comme ça", conclue le SDF allemand dans ce reportage.

Le reportage mis en ligne sur les réseaux sociaux a déjà été vu des milliers de fois.