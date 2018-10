Un séisme entre 3,2 et 3,3 de magnitude a été enregistré en Creuse dans la nuit de lundi à mardi.

La Souterraine, France

Un séisme a été enregistré en Creuse dans la nuit de lundi à mardi à 4h12 du matin. Selon plusieurs sites spécialisés la magnitude du tremblement de terre était autour de 3,2 ou 3,3. Ce n'était donc pas un gros tremblement de terre, mais c'était suffisant pour être ressenti. France Bleu a reçu notamment des témoignages de la Souterraine, Saint-Agnant-de-Versillat et Noth.

Tomy de Saint-Agnant par exemple nous a contactés sur Facebook :

"Je dormais et là, d'un coup j'entends un boum au loin assez intriguant qui me réveille, suivi de la maison qui tremble et craque pendant 2 secondes environ, c'était assez rapide"

"J'ai pensé à un avion qui passait le mur de son", confie pour sa part Gérard, un habitant de Noth. "Je venais de me réveiller et ça fait comme une explosion : "Boom !" et puis ça a été terminé. J'ai fait le tour des bâtiments mais je n'ai rien vu d'anormal. Ça a bradassé un peu mais ça s'est calmé aussi sec, ça n'a pas remué longtemps."