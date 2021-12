Un senior déposait des revues pornographiques dans une boîte à partage de livres à Doubs

Un individu déposait régulièrement des revues pornographiques dans une boîte à livres partagée sur la voie publique dans le village de Doubs. Après enquête, la police a retrouvé le sénior à l'origine de ces dépôts un peu trop évocateurs et l'a rappelé à l'ordre.

Plusieurs personnes ont été interloquées en se baladant en cette fin de décembre à Doubs, près de Pontarlier. Dans une boîte à partage de livres installée sur la voie publique, où chacun peut offrir des ouvrages aux badauds, quelqu'un a régulièrement déposé des revues pornographiques très évocatrices, à la portée et à la vue de tous et qui pouvait heurter la sensibilité des passants.

Prévenue, la police a mené l'enquête pour identifier la personne à l'origine de ces dépôt. Finalement, les investigations ont révélé qu'il s'agissait d'un homme âgé, visiblement friand de ce genre de lecture. Voyant les magazines disparaître systématiquement, il s'était persuadé qu'il y avait de la demande et des lecteurs intéressés.

Contacté par les forces de l'ordre, il a admis qu'il était bien celui qui déposait ce genre de littérature dans la boîte. Il a précisé qu'il n'y avait pas vu de mal, et qu'il ne s'agissait pas de malice de sa part. Il a présenté ses excuses et a expliqué qu'il n'en déposera plus, d'autant qu'il a écoulé tout son stock.