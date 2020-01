Un sens interdit emprunté quotidiennement par des chauffeurs de bus pour gagner du temps

Béziers, France

Depuis des mois, des bus de l'agglomération de Béziers, mais aussi les véhicules d'Hérault Transport, empruntent en toute impunité une voie en sens interdit pour éviter de faire un détour. Cette rue Émile-Suchon est située entre la sous-préfecture de Béziers et la Caisse d'allocations familiales. Cet axe long d'une cinquantaine de mètres permet aux bus d'accéder uniquement à la gare routière, place Charles-de-Gaulle, juste à côté du commissariat.

Et pourtant, tous les jours, des dizaines de bus sortent des lieux en toute illégalité. Plus rapide et beaucoup plus simple que de sortir de l'autre côté. Les conducteurs sont en infraction. "Nous le savons, précise l'un d'eux, mais c'est devenu une habitude. On ne nous a jamais rien dit". "On ne leur a jamais rien dit, mais c'est surréaliste", intervient un voisin.

"Heureusement, aucun accident ne s'est encore produit. Je ne suis pas rassuré ici. Ça roule vite. Les bus ne s'arrêtent pas à l'approche du passage piéton. Beaucoup de monde passe à pieds. Il m'est déjà arrivé de voir des bus l'un en face de l'autre à cet endroit. Heureusement, il n'y a jamais eu de collision. Ce comportement est inconscient."

Un conducteur de bus scolaire de la région Occitanie ne prend même pas soin de s'arrêter à la sortie de cette rue, qu'il a pourtant empruntée en sens interdit.

Le sens de circulation est pourtant bien indiqué

Pour sortir de la gare routière, place du Général-de-Gaulle, les conducteurs doivent impérativement passer devant le commissariat de police à proximité. Il serait donc plus facile d'emprunter ce sens interdit (avec des passagers à bord) plutôt que de faire le tour du bâtiment. Un gain de temps surtout aux heures de pointe.

Un contrôleur nous explique que l’autorisation aurait été donnée par l'ancien délégataire Transdev. Mais comment expliquer alors que les bus scolaires et ceux effectuant les trajets vers les communes voisines agissent de la même manière ?

Tous les cars empruntent cette ruelle, au risque de créer un accident

La mairie de Béziers assure que le sens de circulation n'a pas été changé. "Nous avons envoyé nos agents vérifier la signalétique. Tout est réglementaire" précise le service communication.

Autrement dit, les conducteurs empruntent bien un sens interdit sous le nez du sous-préfet.

Le sens de circulation est bien signalé au sol (Béziers/gare routière). A gauche les bus. A droite les voitures © Radio France - Stéfane Pocher

Alertée, la direction des bus beeMob (Vectalia Béziers Méditerranée) explique être tombée de sa chaise en découvrant les photos circulant sur les réseaux sociaux. Vendredi dernier, elle a envoyé une note de service à tous les conducteurs, leur interdisant de passer par là. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont rappelés à l'ordre.

La Région Occitanie, chargée du transport scolaire et des dessertes communales, exige de ses chauffeurs en infraction d'en faire autant et de respecter le code de la route, sous peine de sanctions.

Comme l'agglomération de Béziers, la Région Occitanie n'a pas souhaité réagir, suffisamment embarrassée par le comportement de certains chauffeurs

Les bus devraient tous sortie de la gare routière de Béziers en empruntant ce boulevard - google Mapps