Un "serial voleur" en tout genre, de cartes bancaires à une prothèse dentaire, a été interpellé à Biarritz

Un Biarrot, cleptomane, adepte de vols à la roulotte a élargi son champ d'action en janvier et février jusqu'à aller voler sur des parkings d'établissements hospitaliers à Bayonne et Biarritz. L'homme est allé aussi jusqu'à dérober un... dentier !

Carte bleue, chéquiers, carte de stationnement, chèques cadeaux, permis de conduire et jusqu'à un dentier ! ont été retrouvés au domicile et dans le coffre du scooter d'un biarrot âgé de 47 ans. Connu des services de police pour des vols à la roulotte, cet homme frappé de cleptomanie et sous curatelle, mais efficient dans son domaine a élargi son champ d'action en volant aux abords des établissements hospitaliers.

Vols de cartes de stationnement à la clinique Belharra à Bayonne, aux abords de la polyclinique Aguilera de Biarritz le 31 janvier dernier, vols dans des salles d'attente d'hôpitaux, c'est à Irun qu'il a dérobé la carte bancaire d'un médecin.

Plus tôt le 13 janvier, c'est sur le parking de l'Hôtel Régina à Biarritz, qu'il a visité l'un des véhicules et volé une partie de son contenu. Ironie de l'histoire encore lorsqu'il présentera aux fonctionnaires de police, lors d'un contrôle, un permis de conduire, un faux, dérobé à une conductrice au Boucau le 17 février dernier. Enfin c'est aussi fait rare et insolite pour les policiers quand ils vont découvrir dans la hotte de ce cleptomane un.. dentier ! qui n'a toujours pas retrouvé son propriétaire !

Enfin l'homme a été déféré ce jeudi devant l'autorité judiciaire compétente et au final laissé libre sous contrôle judiciaire.