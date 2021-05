Un serpent "roi de Californie" découvert dans un stade, au nord de Toulouse

Que faisait ce serpent américain à Villaudric ? Mardi soir, la mairie de ce village de Haute-Garonne, à environ 35 kilomètres au nord de Toulouse, signale sur sa page facebook qu'un serpent "roi de Californie" a été observé et photographié dans le stade.

Un serpent inoffensif pour l'homme

Ce serpent vit normalement en Amérique du Nord, d'où son nom, et n'hésite pas à s'attaquer à des rongeurs, des oiseaux et d'autres serpents, mais il est, comme la plupart des couleuvres, inoffensif pour l'homme. S'est-il échappé du vivarium d'un habitant de Villaudric ? On ne le sait pas encore. En tout cas, il n'a pas encore été retrouvé, car il s'est échappé après avoir été photographié.

Un arrêté pour interdire l'accès au stade

La mairie a pris un arrêté pour interdire l'accès au stade et indique à France Bleu que ce jeudi le serpent n'a toujours pas été retrouvé. Elle invite les habitants à informer la mairie s'ils aperçoivent ce reptile, ou un autre, afin que des services spécialisés soient appelés pour le(s) capturer. Vous pouvez appeler le 05 61 82 44 13.