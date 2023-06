Un serval capturé dans un jardin à Montpellier, l'animal est tendance mais interdit

C'est un animal sauvage très tendance, qui fait fureur sur les réseaux sociaux mais qu'il est interdit de posséder chez soi. Le serval est un félin tacheté, une sorte de croisement entre un lynx, un guépard et un chat. Une filière d'importation et de reproduction clandestine s'est mise en place depuis quelques temps.

"Le serval est mieux dans son milieu naturel à chasser que de manger des croquettes"

"Ça fait bien de poser à côté de son animal. Mais le serval reste un félin sauvage, avec toutes les caractéristiques des félins, il peut être agressif et peut retrouver son instinct sauvage. Tant que c'est petit, c'est joli, c'est mignon, mais dès que ça grandit, ça peut devenir dangereux. Ces animaux là, ils sont mieux dans leur biotope pour chasser leurs proies plutôt que manger des croquettes au gout de lapin ou de poulet qu'on achète au supermarché." explique Vincent Tarbouriech de l'Office Français de la Biodiversité de l'Hérault.

Il y a quelques jours, un serval a été retrouvé dans le jardin d'un particulier à Montpellier. L'animal était coincé dans de la végétation, le propriétaire de la maison très surpris a appelé les pompiers qui ont capturé l'animal avec l'aide de l'Office Français de la Biodiversité.

"Les collègues pompiers nous ont contactés parce qu'ils avaient eu un appel d'un particulier qui avait retrouvé cet animal dans son jardin. On a confirmé le fait que c'était bien un serval et on l'a transféré au zoo du Lunaret pour expertise. Il n'était pas pucé, ce qui confirme que l'animal était détenu illégalement. Ce qui est sûr, c'est que cet animal est rentré en toute illégalité sur le territoire métropolitain et qu'il n'y a pas les papiers adéquats pour pouvoir le détenir normalement"

Si on veut vraiment posséder un serval il y a tout un tas de règles à respecter, des arrêtés préfectoraux d'ouverture, des certificats de capacité à passer, des règles strictes.

