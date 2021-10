Un Serval se baladait en liberté dans les rues de Nîmes

Certains l'ont pris pour un lynx ! Ce matin, un serval, une race de chat particulièrement imposante et aux griffes acérées, se baladait dans les rues de Nîmes.

Ce sont des passants qui l'ont aperçu près du rond point du kilomètre delta et qui ont prévenu les pompiers du Gard.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le capitaine Jérôme Tallaron explique : "Pour ce genre d'opération, on s'équipe d'une cage et de gants solides et on s'attend à un animal sauvage. Mais là c'était pas du tout le cas !"

Effectivement, l'équipe de pompiers a été étonné par la docilité de l'animal : "Il s'est laissé capturer très docilement !", explique le gardien du feu.

"Le serval a-t-il été obtenu légalement ?"

Que va-t-il lui arriver ? D'abord, la DDP (direction départementale de protection des populations) fera le déplacement pour essayer d'identifier l'animal et retrouver son propriétaire. Mais l'animal n'a ni collier, ni tatouage, ni puce apparente.

La suite dépendra de si l'on retrouve son maître : "Normalement, un particulier peut avoir un chat comme ça chez lui si l'animal a été obtenu légalement."

Comme ce serval n'a aucun signe d'appartenance la question se pose de son acquisition. A-t-elle été légale ou non ? Les policiers et la DDPP sont en charge de répondre à cette question.

En attendant, le fauve attend tranquillement dans sa cage à la caserne des pompiers à Nîmes.