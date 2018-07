On connaît le vin rouge, le blanc, le rosé. Désormais il faut aussi compter avec le vin bleu. C'est une entreprise de Sète qui vient de se lancer dans la commercialisation de ce vin insolite aux couleurs du ciel et de la mer, un vin 100% naturel, 100 % chardonnay, fabriqué dans le sud de l'Espagne.

René Le Bail et son Vindigo

Sète, France

Ce n'est pas une blague, ni une histoire de Schtroumphs ! Une entreprise de Sète vient de se lancer dans la commercialisation de ce vin insolite d'un turquoise limpide : le Vindigo.

Un vin 100% naturel, sans produit chimique

René Le Bail, une figure de l'île singulière (il est ancien jouteur,créateur de pavois et du fameux 20 de 7), et trois associés commercialisent ce vin naturel, 100 % chardonnay, fabriqué par des œnologues en Andalousie dans le sud de l'Espagne.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire il n'y a rien de chimique dans la bouteille. Une seconde macération avec des peaux de raisin noir contenant de l'anthocyane lui donne cette couleur originale.

René Le Bail parle de son vin 100% naturel Copier

"C'est un vin très fruité au goût de cerise, de mûre et de fruit de la passion, pas trop puissant( 11 degrés). Il plaît beaucoup aux femmes" précise René La Bail .C'est un vin idéal pour l'été, à boire à l'apéro ou en coktail sur le sable ou au bord de la piscine.

A partir de 12 euros la bouteille

La petite entreprise a commandé 35 000 bouteilles vendues à partir de 12 euros. Le Vindigo est distribué surtout à Sète où une dégustation aura lieu ce vendredi 27 juillet au restaurant le Vintage mais aussi au magasin Spar de Marseillan et au petit Casino de la Grande-Motte. On le trouvera aussi bientôt à Bordeaux et peut-être Shanghai.