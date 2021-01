Un parieur du PMU, qui a validé son billet dans un point de vente de Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle dimanche 24 janvier remporte près de 726 000 euros. C'est le troisième plus gros gain PMU depuis deux ans.

Un seul parieur en France a trouvé l'arrivée du Quinté + et il est Lorrain

Le parieur a misé deux euros ce dimanche 24 janvier et remporte près de 726 000 euros

Le PMU, Pari Mutuel Urbain annonce qu'un gain de 725 878 euros a été remporté ce dimanche 24 janvier à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle.

Ce parieur chanceux ou connaisseur a découvert le Quinté+ lors "du prestigieux Prix du Cornulier", il a été le seul à parier l'arrivée dans l'ordre, sa mise : deux euros.

Selon le PMU, "c'est le plus gros gain en Meurthe-et-Moselle depuis 2015, et le troisième plus gros gain PMU ces deux dernières années".