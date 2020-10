Un side-car itinérant spécialisé en café sillonne la région pour booster votre moral !

The Last Cup, le side-car spécialisé en café sillonne la région de village en village en fonction des événements depuis décembre 2019. Tous les mercredi matin, Nicolas Chaumery, le créateur, déplace son engin à Castelnau-le-Lez. Il propose un choix varié de café aux clients, qui viennent en nombre.

A huit heures du matin, Nicolas Chaumery et son side-car itinérant spécialisé en café accueil les clients devant le bâtiment d'Ubisoft. Tous les mercredis matin, les salariés de cette entreprise et les passants ont la possibilité de goûter les différents cafés proposés. Jusqu'à 11 heures. Lancé en décembre 2019, ce nouveau concept crée par Nicolas, ex barista et ancien barmaid à cocktails, sillonne la région en fonction des événements.

Inspiré d'un projet qui existe déjà aux Etats-Unis, l'homme de 33 ans, a rajouté en plus l'idée d'itinérance. Etre libre et nomade lui importait particulièrement, même si pour l'instant, il est installé dans la région de l'Hérault.

Au départ, son idée n'était pas forcément de s'installer devant des entreprises, mais le succès et l'enthousiasme des salariés qui viennent en nombre ont changé la donne. Le mercredi situé devant Ubisoft, le jeudi devant Digit RE Group.

J'ai vu l'idée de lier mes deux passions et de pouvoir en faire mon métier !

Passionné de moto et de café depuis très longtemps, il n'a pas hésité longtemps avant de se lancer. Avec l'aide d'un atelier local à Castries, il a pu réaliser et créer un side-car esthétique, mais aussi pratique. "Pouvoir exercer dans mes deux domaines et mes deux passions, j'ai vu là une carrière" décrypte Nicolas.

Son objectif premier : proposer un café de qualité hors des hypers-centres. Il offre ainsi l'opportunité à tout le monde de boire un café qui ne sort pas tout droit d'une machine traditionnelle de bureau. " On a le café au pied du bâtiment, c'est super pratique et en plus, il fait un Chai Latte très bon" rapporte une des salariés de la compagnie Ubisoft.

Pendant trois heures, les clients se succèdent devant le side-car, ce qui permet à Nicolas de vivre pleinement de son activité. Même si la crise sanitaire a bien failli mettre fin au rêve du barista. "J'allais limite penser à m'agrandir avant le confinement, et je suis passé à penser à fermer, car je n'avais plus de revenus, mais j'ai serré les dents, avec les aides, j'ai gardé la tête hors de l'eau, et depuis septembre vraiment y'a une reprise intéressante".

Une reprise qui va aussi permettre de lancer un nouveau café. The Last Cup va bientôt créer un assemblage du Salvador, Pérou et Colombie.. pour le plus grand plaisir des papilles.