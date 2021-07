Un site anglais commande par erreur 10 000 t-shirts "Libérez la Bretagne" au lieu de "Libérez Britney"

Grosse boulette pour le site de vente en ligne britannique Wholesale Clearance UK ! Alors qu'il pensait commander 10 000 t-shirts siglés "FreeBritney" (Libérez Britney) pour les vendre à des fans de la chanteuse américaine, il se retrouve par erreur avec un stock de 10 000 t-shirts siglés du slogan indépendantiste breton "FreeBrittanny" (Libérez la Bretagne). C'est le site britannique lui-même qui l'écrit sur son site internet, une information repérée par Actu Morbihan.

"Quand nous avons découvert cette erreur d'impression, nous étions dégoutés..." Wholesale Clearance UK

Sur son site internet, le site explique désormais "chercher des acheteurs pour ce que nous pensions être des t-shirts en soutien au mouvement #freebritney, mais il s'agit de t-shirts siglés #freebrittany". La chanteuse américaine Britney Spears se bat depuis plusieurs années contre sa mise sous la tutelle de son père, d'où le lancement du hashtag "FreeBritney".

"Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois du combat de Britney, nous étions immédiatement intéressés pour l'aider dans sa cause", poursuit Wholesale Clearance UK. "Donc, quand nous avons découvert cette erreur d'impression sur les t-shirts, nous étions dégoutés..."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le site britannique explique que "la dernière chose que nous voulons, c’est que le stock soit gaspillé" et que leur équipe "souhaite toujours aider à soutenir la cause et #freebritney !" Les 10 000 t-shirts seront bradés : "Nous lançons donc un appel à tous les fans du mouvement pour qu’ils investissent dans ces t-shirts, malgré cette erreur."