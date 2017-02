Un site internet pour commander les pâtisseries et les viennoiseries d'artisans boulangers alsaciens

Commander une pâtisserie ou une viennoiserie sur internet c'est désormais possible en Alsace. La Colmarienne Charlotte Pronesti a conçu une plate-forme internet, Tokenstok, pour mettre en relation les artisans boulangers pâtissiers d'Alsace et les consommateurs.

Depuis ce samedi 25 février, vous pouvez désormais commander les pâtisseries et viennoiseries d'artisans boulangers alsaciens sur internet. Il suffit pour cela de se connecter sur le site Tokenstok, de sélectionner les produits que vous souhaitez. Ça peut tout aussi bien être une tarte au citron, des croissants ou tout simplement une baguette. Le paiement lui se fait aussi en ligne, vous n'avez plus qu'à aller chercher votre commande en boutique. L'objectif: mettre en avant les produits frais et locaux des artisans sur internet face à la concurrence de la pâtisserie industrielle et trouver aussi une nouvelle clientèle.

Vous retirez votre commande en magasin sous 24 heures et vous vous assurez du coup que ces produits sont faits maisons et composés à 80% de matières premières fraîches. Charlotte Pronesti, colmarienne, créatrice de la plate-forme Tokenstok

L'idée de cette plate-forme vient d'une colmarienne Charlotte Pronesti : "C'est un site qui recense les meilleures spécialités artisanales et qui permet d'acheter vos pâtisseries en ligne, de les commander, de les retirer en magasin sous 24 heures. Vous vous assurez du coup que ces produits sont faits maisons et composés à 80% de matières premières fraîches." L’idée a séduit déjà de nombreux professionnels en Alsace, ils sont une vingtaine d'artisans à avoir adhérer.

Ça apporte surtout une visibilité, une notoriété, d'être en phase avec son temps. Raphael Kempf, Maître boulanger colmarien et président des artisans du centre Alsace

Un plus pour les professionnels pour Raphael Kempf, Maître boulanger colmarien et président des artisans du centre Alsace "Ça apporte surtout une visibilité, une notoriété, d'être en phase avec son temps. Il y a une clientèle qui maintenant se tourne vers ce genre de commande de produits à la maison à n'importe quelle heure, je crois qu'il faut faire parti de son temps."

Pensez à passer commande au moins 24 heures à l’avance, pas de réservation de dernière minute possible.