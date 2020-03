Personnalisez votre affiche pour vous laver les mains avec vos paroles préférées

Avec le site Wash Your Lyrics, les internautes partagent leurs plus belles affiches pour se laver les mains conjuguées aux paroles de leur chanson préférée. Une manière de rendre la chose plus ludique et surtout d'avoir le bon timing pour chaque geste. Vous pouvez aussi créer la vôtre en un clic.