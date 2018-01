Font-Romeu-Odeillo-Via, France

A un mois des Jeux Olympiques d’hiver, Jérémy Denat piaffe d’excitation « Ça va être une expérience magnifique, un moment inoubliable ! ». Ce jeune moniteur de ski catalan est déjà qualifié pour trois épreuves de ski alpin, le Super G, le slalom et le géant. Et il peut encore espérer se qualifier pour la descente et le combiné !

« Je vais en prendre plein les yeux ! »

Jérémy Denat a passé toute sa jeunesse en Cerdagne, où il a chaussé ses premiers skis à l’âge de 5 ans. Après son « sport-études » au lycée de Font-Romeu, il est devenu moniteur ESF et il exerce comme entraîneur au ski-club de Pyrénées 2.000.

Pourtant, ce n’est pas sous les couleurs de la France qu’il va concourir aux JO, mais sous celles du Pérou, le pays d’origine de sa mère. « En France, la concurrence était trop forte pour pouvoir décrocher une qualification » explique le jeune homme sans détour. « J’ai donc opéré un changement de nationalité. Depuis juin 2.016, je skie pour le Pérou ».

Malgré tout, Jérémy Denat ne compte pas faire de la figuration. A 21 ans, il est un skieur chevronné. Et il lui a fallu décrocher sa qualification lors de grandes compétitions internationales. « Mon ambition est de décrocher un Top 30 dans l’une des disciplines auxquelles je vais participer. »

Jérémy Denat reconnait que ce n’est pas facile de se lancer dans une telle aventure sans avoir le soutien d’une grande fédération : « J’ai dû lancer une campagne de financement participatif pour pouvoir payer les déplacements. Le ski-club de Pyrénées 2.000 m’a aussi énormément aidé sur le plan logistique »

De toute son histoire, le Pérou n’a envoyé que trois représentants aux Jeux Olympiques d’hiver. Le pays ne compte aucune grande station de ski. « Cette année, nous serons deux représentants » s’amuse Jérémy Denat. « Je ne sais pas encore qui va porter le drapeau ! ».