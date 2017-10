Un slogan original et rigolo pour la commune de Neau

C'est relativement rare pour une petite commune que de faire créer un logo et un slogan par une agence de pub. C'est le choix qu'a fait la ville de Neau, dans l'est du département de la Mayenne. Et en plus, le slogan est pour le moins original.

"Neau, c'est yes" ! C'est donc le slogan proposé par l'agence et choisi par les élus de la commune de Neau pour les prochaines années. Cette commune de 750 habitants connue pour ses carrières et son usine de chaux n'avait pas de logo jusque là. C'est maintenant chose faite. "Nous voulions un logo qui se rapporte à notre territoire, explique le maire de Neau Daniel Climent. La rivière, l'étang, notre environnement, la campagne, notre industrie et puis le bien vivre sur la commune. C'est tout cela qui a été mis en avant."

Le maire de Neau, Daniel Climent, présente avec fierté le nouveau logo de sa commune. © Radio France - GM

Parmi les habitants, les avis sont plutôt positifs même si certains sont un peu dubitatifs sur le choix du slogan.

Cette création a coûté environ 700 euros à la commune.