A partir de ce jeudi soir et jusqu'au 15 septembre, une projection lumineuse mettant en scène les énergies propres sera visible tous les soirs, sur une tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, en Ardèche.

Une des images du film Lumières et Merveilles, projeté sur la tour aéroréfrigérante de la centrale de Cruas

Cruas, France

On connaissait les projection lumineuse sur les façades de bâtiment... à Cruas, c'est une tour aéroréfrigérante qui va changer de profil, toutes les nuits de l'été. Celle sur laquelle se trouve la fresque à l'enfant sera couverte de dessins lumineux.

De 22h30 à minuit, jusqu'au 15 septembre, une sorte de "court-métrage" intitulé Lumières et Merveilles, de l'artiste Gilbert Coudène, sera projeté sur une surface de plus de 15.000m².

L'ADN et la chouette de la grotte Chauvet font aussi leur apparition dans le spectacle lumineux projeté sur une tour de la centrale nucléaire de Cruas tout l'été - EDF

Ce film d'une vingtaine de minutes (diffusé en boucle) nous proposera un voyage imaginaire pour découvrir les énergies positives à commencer par celles présentes dans la région : le solaire, l'éolien et l’hydraulique. On y découvre aussi, en dessin, des lieux emblématiques ardéchois comme le Pont d'Arc ou la grotte Chauvet.

"EDF n'oppose pas les énergies" - Le directeur de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse

EDF veut montrer à travers ce spectacle lumineux, qui mêle plusieurs types d'énergies, que "le nucléaire permet, facilite la transition énergétique", explique le directeur de la centrale de Cruas-Meysse, Christophe Chanut. Le site de Cruas n'a pas été choisi par hasard: deux éoliennes y sont déjà implantées et 10 hectares de panneaux photovoltaïques y seront installés à l'avenir.

A ce stade, la centrale de Cruas permet d'économiser 9 millions de tonnes de CO2, rappelle le directeur, en produisant 24 milliards de kWh, une quantité d'électricité correspondant à la consommation de la ville de Lyon.

Changer l'image des centrales nucléaires?

Proposer un spectacle au public tous les soirs sur la tour refroidissante du réacteur numéro 4... s'agit-il d'une opération de com? Ces derniers temps, lorsqu'il était question de Cruas, il s'agissait de l'intrusion de militants de Greenpeace ou de fuite de tritium. "Le but n'est pas de changer l'image de la centrale. Nous sommes fiers de ce que nous faisons", assure Christophe Chanut. "On considère qu'on apporte une vraie plus-value à l'ensemble du territoire".

Où assister au spectacle "Lumières et Merveilles"?

Le spectacle lumineux sera visible d'assez loin. Et même plus beau avec du recul.

Les meilleurs points de vue se trouvent à proximité du lac à Cruas et au bord du Rhône au Nord de La Coucourde, côté drômois.

L'aire de service de la Coucourde sur l'autoroute A7 (accessible que dans le sens de la descente) peut aussi permettre d'assister au spectacle. Sans oublier, pour les cyclistes, la viaRhôna.

Avec l'éloignement, le son n'arrivera pas jusqu'aux spectateurs, mais EDF travaille sur une appli pour smartphone qui permettrait à chacun d'entendre la musique accompagnant les images.

EDF mène cette action avec des partenaires industriels et des collectivités (la commune de Cruas et la communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron).

Lumières et Merveilles a été créé par Gilbert Coudène, artiste reconnu dans la projection d'images, et qui participe très régulièrement à la fête des Lumières à Lyon.