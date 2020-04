Un sous-marin au Grau-du-Roi, le poisson d'avril de la gendarmerie du Gard

"L’humour c’est ce qui évite à la lucidité de sombrer dans l’amertume" disait Grégoire Lacroix. Cette citation, on peut la lire sur la page Facebook des gendarmes du Gard. Et de l'humour, ils n'en manquent pas. En ce 1er avril, ils ont posté un message pour annoncer que la brigade nautique du Grau-du-Roi était désormais équipée d'un sous-marin pour surveiller les activités de pêche et de loisirs le long du littoral gardois.

C'était bien sûr un poisson d'avril, mais comme le précise l'auteur de ce post : "ll y a des sujets bien plus sérieux à traiter, mais même si le Covid-19 fait assez de mal et perturbe largement les activités de chacun, il ne faut pas pour autant en oublier certaines traditions et il est important de conserver un peu d'humour dans le tumulte actuel."

"Vivre un minimum malgré le confinement"

"Pensons à eux : un grand bravo à toutes les professions qui œuvrent à lutter contre la pandémie et permettent à tous de se ravitailler et de "vivre" un minimum malgré le confinement... Bon courage et prenez bien soin de vous et de vos proches", conclut le message.