VIDÉO - Un spectaculaire orage de grêle à Notre-Dame-de-Monts, en Vendée

Un orage de grêle s'est abattu ce jeudi midi sur la commune de Notre Dame de Monts en Vendée. Il a duré dix minutes. Le sol était recouvert d'une épaisseur d'environ un à deux centimètres. Il n'y a pas eu de dégâts.

On appelle ça les giboulées de mars. Un impressionnant orage de grêle s'est abattu ce jeudi sur Notre Dame de Monts en Vendée. "Soudain, le ciel s'est assombri. Nous avons vu que c'était très noir au dessus de l'Océan. La grêle s'est mise à tomber. Des grêlons de la taille d'une demi-bille" précise une habitante de Notre Dame des Monts. "L'averse de grêle a duré dix minutes. Le sol était blanc. Un paysage magnifique. On se serait cru dans une station de ski. On voyait même les traces des voitures après leur passage sur la route" affirme Klély une commerçante de Notre Dame de Monts.

Par chance, il n'y a pas eu de dégâts.