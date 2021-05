Un spéléologue de La Croix-en-Touraine va se confiner 60 jours dans une grotte du Gard

60 jours sous terre. C'est le défi que se sont lancés Jean-Philippe Troux, un spéléologue tourangeau de La Croix-en-Touraine, et son ami cévenol Patrick Candela. Les deux hommes de 48 et 61 ans rejoindront le 29 novembre prochain les entrailles de la roche, au cœur de la grotte de Trabuc, dans le Gard, pour remonter à la surface le 27 janvier 2022. Un séjour qui permettra de multiples expériences scientifiques.

Un campement à 150 mètres de profondeur

Les deux spéléologues installeront leur camp de base de 12 m² à 750 mètres de l'entrée naturelle de la grotte et à 150 mètres de profondeur sous roche. "On sera dans ce qu'on appelle la salle du chaos", indique Jean-Philippe Troux.

Un lieu qui porte mal son nom quand on connaît l'organisation presque militaire des deux hommes. Rien n'est laissé au hasard, dans un projet préparé depuis plus d'un an : "On emmène plus d'une tonne de matériel avec nous. Patrick a déjà porté les 400 litres d'eau à l'entrée de la grotte", explique le spéléologue tourangeau.

Une vue de la "salle du chaos", dans la grotte de Trabuc, où seront installés les deux spéléologues. - Rémi Muller et Philippe Crochet

Climatologie, topographie ou encore biospéléologie

Le séjour aussi sera bien organisé, montre en main. "Chaque jour sera quasiment chronométré. On se lèvera à telle heure, et ainsi de suite pour enclencher toute une phase de travail". Des phases de dix jours d'expériences scientifiques, dans un environnement à 13° et à plus de 90% d'humidité.

"On va poser un anémomètre, un thermomètre et une sonde hygrométrique pour étudier la climatologie de la grotte. On fera aussi de la topographie 3D et de la biospéléologie, avec des échantillonnages et des piégeages d'insectes. Et bien sûr, de l'exploration !", détaille en partie Jean-Philippe.

Jean-Philippe Troux et Patrick Candela en pleine exploration, dans la "salle des vasques", dans la grotte de Trabuc. - Rémi Muller et Philippe Crochet

Scientifiques et cobayes

Mais pendant ces 60 jours, sans lumière ni aucun contact extérieur (les deux entrées seront condamnées), les deux spéléologues ne sont pas seulement scientifiques ; ils seront aussi cobayes. "On va étudier l'aspect humain et comportemental. On va aussi regarder comment notre corps s'adapte".

Une expérience totale suivie par quelques chercheurs, même si Jean-Philippe et Patrick cherchent encore des neurologues et médecins du sport pour accompagner le projet. "On va tester nos limites jusqu'au bout", sourit Jean-Philippe Troux.