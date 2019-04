Un stage pour former les futurs papas à Amiens

Comment prépare-t-on un biberon? Et comment change-t-on une couche? Pas toujours évident quand on a pas l'habitude. A Amiens, des stages pour futurs papas sont désormais proposés pour accompagner les hommes pendant la grossesse.

Amiens, France

Ils s'entraînent avec des poupons, pour être prêts à affronter la vie quotidienne avec leur enfant. L'atelier du futur papa, qui vient de se lancer à Amiens, propose de donner des astuces pour éviter de stresser au moment de l'arrivée de bébé.

Les papas apprennent à réagir aux situations de la vie quotidienne, comme le change. © Radio France - Annaïg Haute

Ce samedi, deux stagiaires participent à cet atelier, à l'Auberge de jeunesse d'Amiens. Des ateliers pratiques, qui expliquent par exemple comment donner le bain ou changer une couche, afin de mettre les papas en devenir en confiance, explique Yves Lecointe, le Formateur : "En France, on a un processus très orienté sur la grossesse et l'accouchement, alors que la partie la plus compliquée, c'est le retour à la maison".

"La place du papa dans l'accompagnement médical n'est pas toujours évidente"

Coté stagiaire, Rémi qui va avoir un petit garçon d'ici un mois est très studieux "La place du papa dans l'accompagnement médical n'est pas toujours évidente, explique-t-il, c'est bien de pouvoir prendre une place dans ce processus"

"Je ne veux pas être dépendant de la mère"

"Je ne veux pas être dépendant de la mère au début, renchérit Adrien, qui attend une petite fille, et pouvoir lui laisser du repos rapidement, _pouvoir gérer tout de suite_. Et sur l'éducation positive, je pensait avoir le temps de lire des livres pendant la grossesse, mais c'est très vite passé, là je peux faire un petit stage intensif!"

Il faut compter entre 45 euros pour une session sur les gestes du quotidien et 99 euros pour un stage complet qui inclut des notions d'éducation positive.