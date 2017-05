Un Stéphanois établit un nouveau record du monde de traversée de l'Atlantique à la rame

Il s'appelle Clément Mas et avec trois coéquipiers, il a gagné l'Amérique du Sud en 48 jours à la rame depuis l'Europe. C'est un record et un exploit pour ce baroudeur et entrepreneur stéphanois.

Ce stéphanois sera bientôt dans le Guinness Book des records. Il s'appelle Clément Mas et a traversé l'océan Atlantique à la rame en 48 jours. Lui et ses trois partenaires établissent un nouveau record du monde. Celui de la plus rapide traversée à la rame entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Le précédent était de 50 jours. Le 6 Mars dernier, il est parti du sud du Portugal pour arriver en Guyane le 23 avril.

Ce jeune Stéphanois de 25 ans avait déjà vécu des aventures de ce type, à vélo principalement, en parcourant l'Australie par exemple. Mais cette fois, il a passé la vitesse supérieure. Il nous a raconté cette traversée unique et éprouvante : "le rythme était très soutenu, on ramait chacun douze heures par jour par binômes. On changeait toutes les deux heures. Cela fait des créneaux de deux heures, six fois par jour. Au bout de deux semaines, on se dit qu'il faut encore continuer comme ça pendant plus d'un mois. Mentalement, il faut s'accrocher. C'est un petit bateau de 8.6 mètres, on peut quand même se coucher, mais ce n'est pas le plus simple pour bouger, se laver, manger etc."

Cet exploit est d'autant plus impressionnant que Clément n'avait jamais ramé de sa vie. Jusqu'ici, il avait fait ses preuves à vélo en parcourant plusieurs pays d'Océanie. Ce jeune homme de 25 ans a grandi à Saint-Étienne, dans le quartier de Terrenoire. Il a créé "travel map", sa start up de partage d'expériences de voyage, en commençant à parcourir le monde en 2012. Aujourd'hui, le record ne représente pas sa plus grande fierté : "pour moi, cette aventure était avant tout une expérience humaine et sportive. Je suis content d'avoir ce record, mais ce n'était pas ma motivation principale, je voulais dépasser mes limites."