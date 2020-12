Un Stéphanois reconstitue entièrement la cathédrale Notre-Dame-de-Paris en 3D

Un Stéphanois vient de reconstituer entièrement la cathédrale de Notre-Dame-de-Paris, grâce à un logiciel 3D. Ce travail de six semaines, réalisé pendant le confinement, nous laisse voir l'intérieur intact de l'édifice, au son d'une musique d'orgue jouée par d'autres Ligériens.

Mickaël Defour est un Stéphanois passionné de dessin et de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris depuis ses 15 ans. A l'occasion du premier confinement, en mars, il décide de se lancer dans la modélisation de l'édifice. Il vient de publier le résultat, en vidéo, au son d'orgues joués par deux autres Ligériens.

Six semaines de travail, et un rendu 100% stéphanois !

S'il a fait, par le passé, d'autres modélisations, celle-là est sans doute la plus ambitieuse à ce jour. Mickaël Defour, animateur jeunesse dans la Loire, est passionné de dessin et fasciné par Notre-Dame-de-Paris. Il s'est donc employé à la reconstituer, sans avoir beaucoup de plans à disposition mais avec des photos et un peu d'imagination : "On n'est pas au centimètres près, mais pas loin sur certaines parties."

La vidéo s'accompagne d'un concert de Noël joué par deux organistes : le propre père de Mickaël Defour, Frédéric Defour, ainsi que l'organiste Pierre Astor. "L'idée c'était d'avoir un produit local. En plus, je leur ai demandé de jouer quelque chose qui fasse résonner la cathédrale et qui corresponde à Notre-Dame. Ils ont vraiment joué le jeu, le rendu est magnifique !" explique Mickaël Defour.

La modélisation rend bien compte de la fascination que la cathédrale exerce sur le dessinateur : "le fait que dans une époque qu'on nous décrit comme obscure, ils aient réussi de faire des choses aussi précises, aussi fine, c'est extraordinaire, explique-t-il. C'est de la dentelle de pierre. On s'en aperçoit à nouveau, maintenant qu'on doit la reconstruire après l'incendie."

Une autre modélisation à venir : "Saint-Étienne 1899"

Mickaël Defour réalise ces modélisations sur son temps libre : "ça prend beaucoup, beaucoup de temps" souligne-t-il en souriant. Mais il avoue volontiers travailler déjà sur une autre envie, intitulée "Saint-Étienne 1899", sur laquelle il a déjà tourné une bande annonce :

Quand pourra-t-on admirer la ville au tournant du 20e siècle ? "Tout va dépendre du temps que je vais avoir pour finir ... en un sens j'espère que je n'en aurai pas, puisque j'attends les confinements pour avoir le temps nécessaire à tout modéliser" remarque Mickaël Defour dans un grand éclat de rire. France Bleu et ses auditeurs seront bien sûr les premiers informés !