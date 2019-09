Un stock de vêtements de plus de 40 ans bradé à Hyères

À la faveur du rachat d'un local fermé depuis plus de 30 ans dans le centre-ville de Hyères (Var), les nouveaux propriétaires ont découvert par hasard un stock de vêtements neufs, encore dans des cartons, datant de plus de 40 ans. Ils ont décidé de les brader. Et ça cartonne.

Hyères, France

Depuis quelques jours, la boutique "St Louis" située 15 place de la République à Hyères ne désemplit pas, après avoir conservé sonrideau baissé pendant plus de 30 ans. Les nouveaux propriétaires ont en effet décidé de brader le stock de vêtements qu'ils ont découvert par hasard après avoir pris possession des clés de leur nouveau bien. Les vêtements datent d'au moins 40 ans, mais ils sont neufs, avec les étiquettes de prix d'origine. Des robes, des chemisiers, des pulls, des jupes, des pantalons pour femme, homme et enfant. Il y en a pour tous les âges, et ça plait.

"Quand nous avons eu les clés, nous avons découvert par hasard ce stock. Des cartons, des cartons, et encore des cartons, ça n'en finissait pas. C'est époustouflant. Et cela a une valeur inestimable, d'autant que la boutique était fréquentée à l'époque par des familles entières" témoigne Catherine, qui a découvert le trésor. Pas étonnant du coup que les acheteurs et les acheteuses soient nombreux depuis l'ouverture de cette boutique éphémère il y a quelques jours, à avoir franchi le seuil d'entrée du magasin.

"Un magasin qui est resté dans son jus, mais le comptoir était de l'autre côté", note une habituée de l'enseigne. "Ca me rappelle toute mon enfance, je venais avec ma maman et ma grand-mère. C'est même là que maman m'a acheté ma robe de communion" se souvient une autre, émue aux larmes.

Des vêtements vintage bradés

Il y en a en effet pour tous les goûts et tous les âges, mais à "une qualité qu'on ne voit plus aujourd'hui" note une cliente attentive aux détails, car ancienne couturière. Et surtout à un prix défiant toute concurrence. Les vêtements sont bradés entre 5 et 25 euros quand les étiquettes des prix de l'époque affichaient des 250 francs. "Ce sont de très belles pièces, qui à l'époque n'étaient pas accessibles à tout le monde, et qu'aujourd'hui, avec cette braderie, nous rendons accessibles. C'est l'occasion de faire plaisir à tout le monde" explique le nouveau propriétaire.

À tout le monde, et même à Michel, venu accompagner son épouse. "J'ai trouvé la perle rare, quelque chose qui ne se fait plus du tout : des vrais fuseaux. J'en mettais pour faire du ski. Et là, il y en a tout un stock. Je vais pouvoir en remettre la prochaine fois que nous irons faire du ski de fond", se réjouit ce Grenoblois installé à Hyères. Les bras chargés, les clientes s'émerveillent devant les broderies, les finitions, et les motifs d'un autre âge. "Le tout, maintenant, c'est de patienter devant la cabine, prise d'assaut, mais ça vaut vraiment le coup" conclut cette jeune acheteuse.

La boutique est ouverte tous les jours mais à des heures variables. Pour connaitre les horaires, composez le 06.20.72.44.23. Elle fermera définitivement ses portes quand tout le stock sera écoulé (et ça part très vite !) avant d'être transformée en resto-boutique.