Un Strasbourgeois recherche les destinataires d'une carte postale vieille d'un siècle

"Dans deux semaines, cette postale aura 100 ans !! Twitter, tu m'aides à retrouver (les descendants de) son destinataire à Caen ?". Géraud Lebrument a lancé un appel à l'aide sur le réseau social Twitter samedi 8 août. Ce Strasbourgeois de 33 ans, espère ainsi retrouver les descendants des destinataires d'une carte vieille de presque un siècle. "Je me suis dit que si mes arrière-arrière-grands-parents avaient reçu une carte postale du Mont Saint-Michel par exemple, cela m'aurait intéressé que la personne qui l'a en sa possession me cherche et me trouve", explique Géraud Lebrument.

Le jeune homme a reçu cette carte postale, expédiée le 22 août 1920, pour ses trente ans en 2017. Il s'agit d'une photo de la cathédrale de Strasbourg. La carte est adressée à "Monsieur et Madame F. Marie, 8 rue Saint-Manvieux à Caen". Il n'y a pas de mot pour l'accompagner.

Depuis samedi, les quelques 7.500 abonnés Twitter de Géraud Lebrument, se passionnent pour l'affaire et l'enquête a progressé ! La piste s'oriente vers un certain François Marie qui a habité l'adresse en question. "Notre équipe de choc a réussi à retracer l'arbre généalogique sur quatre générations ! Sur ces 19 descendants, trois ou quatre seraient encore en vie...", annonce lundi midi celui qui a lancé l'alerte. Désormais, il cherche l'un des descendants : Dominique Loisnard.