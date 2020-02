Un supermarché rend hommage à la victoire du Stade Rennais avec des pots de Danette

Rennes, France

La réponse du berger à la bergère. Quelques jours avant le derby qui opposait ce vendredi 31 janvier le Stade Rennais à Nantes au Roazhon Park, un supermarché de Pontchâteau a dessiné le logo du FC Nantes avec des pots de crème Danette. L'image a fait le tour des réseaux sociaux.

Plus de 700 pots de crème dessert

Ce lundi 3 février, pour fêter la victoire des footballeurs rennais, Jérémie Bechu, chef du rayon frais du Leclerc-Cleunay de Rennes, supporter du Stade Rennais a décidé de répliquer. Lors de la mise en rayon ce lundi matin il a disposé des Danette rouges, noires et jaunes en tête de gondole et dessiné le score du match (3-2). "Il nous a fallu 480 pots au chocolat, 108 au spéculoos, 120 pots vanille et un peu plus d'une heure de travail pour tout mettre en place," raconte le salarié du supermarché. "On avait envie de marquer le coup avec humour et de montrer au club qu'on le soutient," ajoute-t-il.

Une création saluée par les supporters

Sur les réseaux sociaux, les supporters du Stade Rennais se lèvent tous pour saluer le geste et l'inventivité de Jérémie Bechu. "Qu'on lui donne une médaille!". "Il ne faut pas acheter de Danette aujourd'hui c'est trop beau" s'amusent les internautes.