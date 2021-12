Un supporter du Nîmes Olympique envoie un miroir à Rani Assaf pour qu'il "se regarde en face"

Un supporter du Nîmes Olympique vient d'envoyer un miroir au président du club de football, Rani Assaf "pour qu'il se regarde en face tous les matins quand il réclame un chèque de 700 ou 2.000 euros à des petits clubs", explique Marc Pages. Il fait référence aux sommes réclamées aux clubs amateurs FC Aubagne et au FC Chusclan-Laudun par le club professionnel, après les matches disputés en Coupe de France.

Habituellement, même si rien ne les y oblige, les grands clubs laissent les recettes aux clubs amateurs, chez qui ils se déplacent en Coupe de France. "Quand on est un club professionnel avec 11 millions d'euros et que la tradition veut qu'on laisse la recette aux clubs amateurs. Il ne faut pas être mesquin et la leur réclamer", s'agace Marc Pages. _Ce supporter nîmois a créé une cagnotte qui a récolté 90 euros. Avec cette somme, il a acheté le miroir envoyé à Rani Assaf avec écrit "Joyeux Noël Rani". Il espère que le président du club le mettra "dans son bureau."_

Quand on veut être président d'un club de foot de première division, il faut respecter les traditions"

Derrière l'envoi de ce miroir, Marc Pages veut faire passer un message à Rani Assaf, celui "de prendre de la hauteur". "En prenant de la hauteur, il arrivera peut-être à diriger son club autrement", fustige le supporter. Pour lui, "l'image qu'on laisse partager à travers cette situation n'est pas bonne. Je crois qu'il faut lui montrer que les Nîmois ont un peu plus d'ambition, d'image que lui."

Le supporter n'attend pas forcément de réponse de la part du président du club, "mais s'il le fait, je ne m'interdirai pas de parler avec lui." Le miroir envoyé pour Noël est le premier d'une longue série, "il en aura un pour le début d'année, pour les rois mages et peut-être d'autres fêtes derrière".