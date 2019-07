Un T-Rex est arrivé au zoo d'Asson

Ça faisait six mois que le Parc exotique des Pyrénées à Asson attendait ce dinosaure. Il est enfin arrivé. Il mesure 5 mètres de haut, 12 mètres de long et il donne au zoo béarnais un petit coté "Jurassic Park".

Le T-Rex mesure cinq mètres de haut, il est fait en polystyrène et impressionne les visiteurs.

Asson, France

Au cœur des Pyrénées, entre Pau et Lourdes, vit désormais un Tyrannosaurus rex. C'est la nouvelle attraction du Zoo d'Asson. La bête en polystyrène a été fabriquée par une entreprise de Franche-comté.

"On a travaillé avec le sculpteur sur des dessins, sur des couleurs, sur une attitude, explique Luc Lorca, le co-directeur du zoo. Le T-Rex mesure 5 mètres de haut et ouvre la gueule en grand et laisse apparaître une dentition impressionnante.

On a l'impression qu'il surgit de la forêt — Luc LORCA, le co-directeur du parc.

"Les enfants sont vraiment bluffés. Il ne faisait pas bon être un petit dinosaure face à lui, on finissait en snack très facilement !" Heureusement ses congénères ont disparus il y a plusieurs millions d'années.